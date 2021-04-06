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УЕФА примет решение по городам-хозяевам Евро и квоте зрителей 20 апреля

УЕФА примет решение по городам-хозяевам Евро и квоте зрителей 20 апреля
Футбол / Евро-2020 0
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На конгрессе УЕФА, который состоится 20 апреля, должно быть принято официальное решение о городах-организаторах чемпионата Европы и количеству болельщиков, которых допустят на стадионы, сообщает Daily Mail.

При этом УЕФА может отсрочить принятие решения об исключении какого-либо города из списка хозяев турнира. Принять решение об увеличении допустимого количества болельщиков на стадионах Евро могут до 28 апреля.

Отметим, все 12 городов, в которых состоится Евро-2020, подтвердили УЕФА, что примут хотя бы часть болельщиков.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

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