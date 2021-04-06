УЕФА примет решение по городам-хозяевам Евро и квоте зрителей 20 апреля

На конгрессе УЕФА, который состоится 20 апреля, должно быть принято официальное решение о городах-организаторах чемпионата Европы и количеству болельщиков, которых допустят на стадионы, сообщает Daily Mail.
При этом УЕФА может отсрочить принятие решения об исключении какого-либо города из списка хозяев турнира. Принять решение об увеличении допустимого количества болельщиков на стадионах Евро могут до 28 апреля.
Отметим, все 12 городов, в которых состоится Евро-2020, подтвердили УЕФА, что примут хотя бы часть болельщиков.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Планируется, что чемпионат Европы – 2020 пройдёт с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
- 6 апреля 2021
-
10:37
-
10:27
-
10:26
-
10:26
-
09:58
-
09:52
-
09:37
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
06:48
-
05:21
-
03:41
-
02:40
-
01:58
-
01:37
-
01:24
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:11
-
00:09
- 5 апреля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:12
-
23:00
-
22:55
-
22:45
-
22:34
-
22:32
-
22:15