Карло Анчелотти объяснил, почему «Эвертон» упустил победу над «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти объяснил, почему команда не смогла удержать победу в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1). Счёт в игре на 56-й минуте открыл полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес. На 86-й минуте отличился нападающий «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи.
«Причина, по которой мы не смогли выиграть, заключается в том, что мы не убили игру, когда была такая возможность. У нас было много шансов, чего не случалось в последних матчах. Но мы оказались не готовы использовать эти возможности.
Раньше наши нападающие хладнокровно разбирались в подобных моментах. В этот раз они могли сыграть лучше. После гола у нас были возможности увеличить счёт. В последние 10 минут пришлось защищаться. Возможно, в такой ситуации уже не хватает энергии, и одна ошибка может сказаться на результате. Так и случилось. Небольшая ошибка — и у нас на два очка меньше", — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.
Видеообзор матча «Эвертон» — «Кристал Пэлас»
- 6 апреля 2021
-
10:37
-
10:27
-
10:26
-
10:26
-
09:58
-
09:52
-
09:37
-
09:29
-
09:22
-
09:00
-
08:30
-
06:48
-
05:21
-
03:41
-
02:40
-
01:58
-
01:37
-
01:24
-
00:59
-
00:59
-
00:56
-
00:42
-
00:40
-
00:36
-
00:11
-
00:09
- 5 апреля 2021
-
23:55
-
23:21
-
23:12
-
23:00
-
22:55
-
22:45
-
22:34
-
22:32
-
22:15