Карло Анчелотти объяснил, почему «Эвертон» упустил победу над «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти объяснил, почему команда не смогла удержать победу в матче английской Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (1:1). Счёт в игре на 56-й минуте открыл полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес. На 86-й минуте отличился нападающий «Кристал Пэлас» Миши Батшуайи.

«Причина, по которой мы не смогли выиграть, заключается в том, что мы не убили игру, когда была такая возможность. У нас было много шансов, чего не случалось в последних матчах. Но мы оказались не готовы использовать эти возможности.

Раньше наши нападающие хладнокровно разбирались в подобных моментах. В этот раз они могли сыграть лучше. После гола у нас были возможности увеличить счёт. В последние 10 минут пришлось защищаться. Возможно, в такой ситуации уже не хватает энергии, и одна ошибка может сказаться на результате. Так и случилось. Небольшая ошибка — и у нас на два очка меньше", — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

Видеообзор матча «Эвертон» — «Кристал Пэлас»