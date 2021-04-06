Экс-игрок «Тамбова» Рыбин: губернатор подставил всех. Наобещал и исчез после выборов

Защитник «Кубани» Алексей Рыбин, выступавший в «Тамбове», раскритиковал губернатора Тамбовской области Александра Никитина.

«Ситуация с долгами «Тамбова»? Эта тема — полностью зона ответственности губернатора Тамбовской области Александра Никитина и его заместителя Олега Иванова. И вопрос не в том, бюджетная команда или нет, пандемия или что-то ещё. Здесь вопрос исключительно человеческой совести и мужского воспитания. Способности отвечать за свои слова.



Уже много раз говорилось о той встрече с губернатором Никитиным, которая состоялась у нас летом прошлого года перед игрой с ЦСКА. Я также присутствовал на ней, как и другие футболисты «Тамбова». Любой из тех, кто тогда встречался с губернатором, подтвердит, что были сказаны слова о погашении долга, небольшом увеличении бюджета и строительстве стадиона. И вопрос именно в честности и способности нести ответственность за свои слова. Было бы гораздо лучше, если бы тогда губернатор прямо объяснил, что в Тамбове нет возможности иметь команду РПЛ. Нет возможности или желания, не важно.



Были бы предприняты определённые действия, кто-то покинул бы команду, но не было бы никаких долгов и разбирательств, которые есть сейчас. А так, получается, губернатор подставил всех: руководство клуба, РПЛ, РФС, футболистов. Всем наобещал и исчез после выборов. Нормально это? Вопрос, как говорится, риторический… А вопрос по существу такой: совесть есть у Александра Никитина или нет? И этот человек руководит далеко не последним, достаточно крупным регионом страны. Разумеется, мы в любом случае рассчитываем, что нам отдадут заработанное, и будем бороться за своё до конца», — цитирует Рыбина Sport24.