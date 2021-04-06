«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Ростовом»

Пресс-служба «Спартака» представила видео, в котором показала, что осталось за кадром выездного матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом», который состоялся 4 апреля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.



В ролике показано прибытие команды на стадион, разминка спартаковских футболистов, ключевые моменты встречи, а также радость игроков, болельщиков и главного тренера Доменико Тедеско после победы.

Ролик можно посмотреть на YouTube-канале «Спартака». Права на видео принадлежат НП «Российская футбольная Премьер-Лига».

«Спартак», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая лишь действующему чемпиону, «Зениту» (51). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (43), по дополнительным показателям опережающий ЦСКА.