«Интер» намерен продлить контракт с Конте. Летом зарплата тренера вырастет до € 13,5 млн

Главный тренер «Интера» Антонио Конте, скорее всего, продолжит работу с командой в ближайшие несколько сезонов.



Как сообщает La Gazzetta dello Sport, миланский клуб намерен продлить контракт со специалистом. Летом зарплата Антонио автоматически увеличится с € 12 млн до € 13,5 млн за сезон. Договор истекает в 2022 году, но «нерадзурри» хотят продлить его уже сейчас.



Отмечается, что сам Конте также планирует остаться в «Интере». Ему комфортно работать в клубе, и он не думает об уходе.



Конте возглавил «Интер» летом 2019 года. За 10 туров до конца чемпионата Италии команда занимает первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков и на 8 очков опережая ближайшего преследователя, «Милан». При этом «россонери» сыграли на один матч больше.

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