Икарди, Паредес и Верратти не попали в заявку «ПСЖ» на матч с «Баварией»

Тренерский штаб «Пари Сен-Жермен» во главе с Маурисио Почеттино огласил заявку на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с мюнхенской «Баварией». В Мюнхен отправились 23 человека.
Заявка «ПСЖ»: Баккер, Дагба, Диалло, Ди Мария, Дракслер, Гарби, Гуйе, Эррера, Камара, Кин, Керер, Кимпембе, Летелье, Маркиньос, Мбаппе, Нагера, Навас, Неймар, Перейра, Пембеле, Рафинья, Рико, Сарабия.
В заявку не попали Хуан Бернат, Алессандро Флоренци, Мауро Икарди, Лейвин Кюрзава, Леандро Паредес и Марко Верратти.
Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится 7 апреля в Мюнхене (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
Встречу мюнхенцев с парижанами обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. В бригаду войдут ассистенты Пау Себриан Девис и Роберто Дель Паломар. За VAR будет отвечать Алехандро Эрнандес. Резервный рефери — Хавьер Эстрада Фернандес.
- 6 апреля 2021
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