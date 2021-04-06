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Мюллер и Докампо покинули тренерский штаб «Уфы»

Мюллер и Докампо покинули тренерский штаб «Уфы»
Футбол / РПЛ 0
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«Уфа» объявила об уходе тренеров Эдуардо Докампо и Райнера Мюллера, входивших в штаб Рашида Рахимова.

«Райнер Мюллер и Эдуардо Докампо покидают тренерский штаб ФК «Уфа». Благодарим специалистов за работу в штабе нашей команды и желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» — написала пресс-служба «Уфы».

З апреля «Уфа» сообщила об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера команды. На послематчевой пресс-конференции игры с «Динамо» (0:4) Рахимов решил подать в отставку. Руководство клуба пошло навстречу специалисту.

Эдуардо Докампо пришёл в «Уфу» в октябре 2020 года после назначения Рашида Рахимова. До «Уфы» Эдуардо работал в системе «Рубина», «Атлетика» Бильбао, в сборной Беларуси и киевском «Динамо». Мюллер входил в тренерский штаб Рахимова в «Ахмате» в 2016-2019 годах, специалист пришёл в «Уфу» одновременно с Докампо.

«Уфа», набрав 14 очков, занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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