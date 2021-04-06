«Исключено». Онопко – о возможном приглашении в тренерский штаб Гончаренко в «Краснодаре»

Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко заявил, что Виктор Гончаренко не позовёт его в свой тренерский штаб в «Краснодаре».

«Меня к себе в «Краснодар» Гончаренко не звал и не позовёт — это исключено. У него есть свой штаб, с кем он работал в Беларуси и последние годы в России», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Сегодня «Краснодар» на своём официальном сайте объявил о назначении бывшего наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года.



Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев. В последнем матче под его руководством краснодарцы на своём поле разгромно проиграли «Ахмату» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5). В свою очередь, Гончаренко был уволен из ЦСКА в конце марта.