Широков: «Краснодар» поменял шило на мыло. Видимо, Гончаренко удобен Галицкому

Бывший футболист «Краснодара» Роман Широков прокомментировал назначение экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».



«Об этом говорили, поэтому назначение ожидаемое. Быстро уволили — быстро назначили. Нравятся акционеру такие специалисты — пожалуйста. Если люди понимают, что могут вместе работать, то чего долго договариваться? Тем более город для него знакомый. И они там общались.



Ожиданий никаких нет. Для «Краснодара» это топтание на месте. На контрасте сейчас будет чуть лучше, наверное, а дальше я не думаю, что кардинально что-то поменяется. Что, ЦСКА кардинально лучше играет, чем «Краснодар»? Поменяли шило на мыло. Они же говорят, что в «Краснодаре» игроки хуже, чем в ЦСКА. С чего вдруг Гончаренко их поднимет на другой уровень? ЦСКА разве прогрессировал три последних года? От этого я и отталкиваюсь, что, скорее всего, будет топтание на месте. Но посмотреть будет интересно. Как будет на самом деле, не знаю.



Удобен ли Гончаренко для Галицкого? Он, наверное, по такому принципу и выбирает себе тренеров. Видимо, удобен. Галицкий не хочет вперёд идти, ему нормально на месте топтаться. Его устраивает положение на четвёртых-шестых местах, когда-то будут третьими — будет считаться успехом. Им, скорее всего, нужен был иностранный тренер, чтобы двигаться вперёд. Можно было Карпина попробовать, но он занят.



По нашему чемпионату разве заметно, что Гончаренко сильнее Мусаева? Команда у Гончаренко посильнее, а разница в результатах огромная? Нет. Если исходить из результатов и игры обеих команд, я не вижу, в чём он сильнее. Это факты, на них мы и ориентируемся, а не просто потому, что кто-то нравится или нет. Европейский опыт — плюс-минус одинаковый. «Реал», «Рома» — когда это было? А Мусаев работал в Лиге Европы. Да и наличие опыта не всегда может вести к тому, что команда и тренер развиваются. Сейчас всё будет смотреться выигрышнее, до зимы — точно. А дальше уже будем смотреть, это обычная история», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Гончаренко возглавил «Краснодар». Что нужно знать о громком назначении Клуб впервые вышел на специалиста, когда тот ещё работал в ЦСКА.