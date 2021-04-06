Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред: Месси — гений

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред Родригес назвал самого сложного оппонента, с которым ему приходилось встречаться на поле.
«Неймар — прекрасный футболист, опекать его тяжело. Но самым сложным соперником, с который мне приходилось встречаться, был Месси. Он великолепен, гений. Для меня он лучший игрок мира, потрясающий футболист. Он был самым сложным моим оппонентом», — приводит слова Фреда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Фред перешёл в «МЮ» в 2018 году из донецкого «Шахтёра», за который выступал с 2013 года. До этого футболист играл за бразильский «Интернасьонал».
«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. В 30-м туре подопечные Уле-Гуннара Сульшера победили «Брайтон» со счётом 2:1.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
- 6 апреля 2021
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