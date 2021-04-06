Александр Мостовой: Галицкий всё правильно делает. Гончаренко — молчун

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».



«Гончаренко не спасёт «Краснодар». Это не отличное приобретение, это вообще не приобретение — просто бег по кругу, как говорил Макаревич. Ничего уже не удивляет, ко всему уже относишься спокойно. Убрали из одного клуба, перешёл в другой, тут же оказался в третьем. Туда-сюда ходят: один выгодный, другой невыгодный. Уже никто не смотрит, кто, как и где работал.



Галицкий всё правильно делает, потому что он руководит всем процессом. Вот он таких людей и берёт, которые молчат. Гончаренко — молчун. Я удивился — он работал с ЦСКА четыре года. Четыре года! Мусаев в «Краснодаре» — три года. А я вам могу назвать фамилии, которые вообще никто не называет. И почему?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Гончаренко возглавил «Краснодар». Что нужно знать о громком назначении Клуб впервые вышел на специалиста, когда тот ещё работал в ЦСКА.