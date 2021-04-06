Александр Мостовой: Галицкий всё правильно делает. Гончаренко — молчун

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал назначение экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».
«Гончаренко не спасёт «Краснодар». Это не отличное приобретение, это вообще не приобретение — просто бег по кругу, как говорил Макаревич. Ничего уже не удивляет, ко всему уже относишься спокойно. Убрали из одного клуба, перешёл в другой, тут же оказался в третьем. Туда-сюда ходят: один выгодный, другой невыгодный. Уже никто не смотрит, кто, как и где работал.
Галицкий всё правильно делает, потому что он руководит всем процессом. Вот он таких людей и берёт, которые молчат. Гончаренко — молчун. Я удивился — он работал с ЦСКА четыре года. Четыре года! Мусаев в «Краснодаре» — три года. А я вам могу назвать фамилии, которые вообще никто не называет. И почему?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 6 апреля 2021
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
14:13
-
14:04
-
14:03
-
13:41
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:12
-
13:10
-
13:03
-
13:00
-
12:46
-
12:36
-
12:34
-
12:28
-
12:10
-
12:03
-
12:00
-
12:00
-
11:29
-
11:22
-
11:15
-
10:52
-
10:43
-
10:37
-
10:27
-
10:26
-
10:26