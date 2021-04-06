«Всё это превратилось в цирк». Игрок «Кадиса» обратится в суд из-за обвинений в расизме

Защитник «Кадиса» Хуан Кала заявил, что подаст в суд на тех, кто обвиняет его в расизме по отношению к защитнику «Валенсии» Муктару Дьякаби.
«Всё это превратилось в цирк. Я подам в суд на всех, кто пытался играть с моей честью. Мои юристы собирают информацию.
Я бы мог пообщаться с Дьякаби и объяснить ему, что я этого не говорил. Я бы сказал ему, что в испанском футболе нет расизма среди игроков. В каждой команде есть пять-шесть игроков с другим цветом кожи. Я поддерживаю борьбу с расизмом, но для меня нет расизма в испанском футболе.
Разные люди — китайцы, африканцы — присылали мне сообщения поддержки. Никто за 15 лет моей футбольной карьеры не может обвинять меня в том, в чем меня обвиняют сейчас. Мне пришлось нелегко, моя семья тоже получала множество угроз в социальных сетях. Но я спокоен, поскольку невиновен в том, в чем меня обвиняют», — цитирует Калу The Athletic.
Дьякаби обвинил Калу в расистском оскорблении. В первом тайме матча с «Кадисом» (1:2) Дьякаби решил покинуть поле в знак протеста. Партнеры по «Валенсии» поддержали его и также ушли, однако спустя 25 минут вернулись, и игра была возобновлена.
- 6 апреля 2021
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