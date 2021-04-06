Защитник «МЮ» Алекс Теллес объяснил, почему ему тяжело опекать Неймара

Бразильский защитник «Манчестер Юнайтед» Алекс Теллес назвал футболиста, которого ему было сложнее всего опекать.

«У меня было много сильных оппонентов. Я отвечал на этот вопрос на прошлой неделе, с тех пор ничего не изменилось. Неймар был для меня одним из самых сложных соперников, учитывая его сильные стороны, скорость и интеллект. Он проявляет свои качества в сборной Бразилии и «ПСЖ». Он очень гибкий игрок, который быстро принимает решения, поэтому важно сохранять концентрацию.

Он был одним из самых сложных соперников, которых мне приходилось опекать. Думаю, многие могут сказать то же самое», — приводит слова Теллеса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В начале октября 2020 года манкунианцы объявили о переходе бразильского защитника из «Порту» за € 15 млн. Контракт 28-летнего футболиста рассчитан на пять лет с возможностью продления ещё на один год.

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