«Валенсия»: Кала потерял хороший шанс извиниться перед Дьякаби, пострадавшим от расизма

«Валенсия» на своём официальном сайте опубликовала заявление, в котором раскритиковала слова защитника «Кадиса» Хуана Калы, ответившего на обвинения в расизме.

«Футбольный клуб «Валенсия» глубоко сожалеет о заявлениях игрока «Кадиса» Хуана Кала, в котором он отрицает, что нанёс серьёзное расистское оскорбление нашему футболисту Муктару Дьякаби во время матча, сыгранного в минувшее воскресенье на стадионе «Рамон де Карранса».



Хуан Кала потерял хороший шанс признать свою ошибку и извиниться перед пострадавшим. Вместо этого мы слышим его нападки на самого игрока и других представителей «Валенсии».



«Валенсия» верит в своего футболиста и подтверждает, что окажет ему полную поддержку. После угроз Хуана Кала на его пресс-конференции клуб, его президент Анил Мурти и его игрок Муктар Дьякаби по-прежнему глубоко убеждены в необходимости борьбы до конца на благо футбола. «Валенсия» не перестанет бороться за улучшение правил и искоренение расизма в футболе и обществе», — говорится в заявлении испанского клуба.