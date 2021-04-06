Гусев: если Галицкий будет вмешиваться, у Гончаренко ничего не получится в «Краснодаре»

Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев поделился мыслями о назначении экс-наставника команды Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара».
«Назначение Гончаренко в «Краснодар» не стало неожиданностью. Эта тема уже давно буксировалась. Интересно посмотреть на то, что сделает Гончаренко. Сложно сказать, сработается ли он с Галицким. Это покажут только результаты.
«Краснодар» станет чемпионом при Гончаренко, только если они откажутся от футбола, в который сейчас играет команда. Надо выбрать то направление, которое ведёт к чемпионству. Сложно сказать, является ли назначение Гончаренко признанием ошибок Галицкого. Если Галицкий рулит всем процессом, даже называет состав на игру, разве уважающий тренер пойдёт на такое? У Гончаренко получится в «Краснодаре», только если он получит карт-бланш. А если Галицкий будет вмешиваться в работу тренера, то ничего у Гончаренко не получится. Владелец клуба должен быть в контакте с тренером, но точно не называть состав на игру. Уважающий себя тренер не должен на такое идти! Но я не уверен, что всё, что говорят про Галицкого, — это правда», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.
- 6 апреля 2021
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