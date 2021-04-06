Червиченко: Гончаренко всегда на грани истерики. Не знаю, зачем «Краснодар» выбрал его

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером «Краснодара».
«Гончаренко — человек, который то работает, то уезжает. Он всегда находится в подвешенном состоянии, на грани нервной истерики. Не знаю, почему на него делается ставка. В Белоруссии у него хорошо получилось, даже «Баварию» побеждал в Лиге Чемпионов. Может быть, сильное давление и потребность результата прямо сейчас не давало ему раскрыться в ЦСКА.
Может, это было давление звёздных игроков или внутренние интриги, где его на него поддавливали бывшие игроки, которые рассчитывали прийти ему на смену. ЦСКА — закрытый клуб, тут может быть масса хитросплетений и интриг. Мы не знаем, что творится за закрытыми дверями. В «Краснодаре» у него будет другая ситуация: он будет более свободен в своей работе и выборе. Возможно, там у него получится лучше", — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 6 апреля 2021
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