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Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» создан для трофеев

Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» создан для трофеев
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил выступление команды в нынешнем сезоне.

«Нам нужно выигрывать больше матчей. Мы не можем терять так много очков дома. Однако идём на втором месте, а в начале сезона немногие говорили, что мы будем вторыми. После нескольких игр и плохого начала сезона никто не говорил, что «МЮ» будет на вершине таблицы, но мы игнорировали мнение посторонних.

Мы знаем, о чём говорили внутри команды, мы были уверены, что сможем исправить ситуацию, и сделали это. Нам всё ещё нужно стать лучшей версией «Юнайтед», но мы и так добились прогресса. В этом клубе мы можем думать только о трофеях. «Юнайтед» создан для трофеев. Вся аура клуба говорит об этом.

Мы дошли до полуфинала Кубка лиги и проиграли «Манчестер Сити». Это было не наше время. Нам нужно выходить в финалы и выигрывать их», — цитирует Фернандеша FourFourTwo.

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