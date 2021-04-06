Бруну Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» создан для трофеев

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил выступление команды в нынешнем сезоне.
«Нам нужно выигрывать больше матчей. Мы не можем терять так много очков дома. Однако идём на втором месте, а в начале сезона немногие говорили, что мы будем вторыми. После нескольких игр и плохого начала сезона никто не говорил, что «МЮ» будет на вершине таблицы, но мы игнорировали мнение посторонних.
Мы знаем, о чём говорили внутри команды, мы были уверены, что сможем исправить ситуацию, и сделали это. Нам всё ещё нужно стать лучшей версией «Юнайтед», но мы и так добились прогресса. В этом клубе мы можем думать только о трофеях. «Юнайтед» создан для трофеев. Вся аура клуба говорит об этом.
Мы дошли до полуфинала Кубка лиги и проиграли «Манчестер Сити». Это было не наше время. Нам нужно выходить в финалы и выигрывать их», — цитирует Фернандеша FourFourTwo.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
- 6 апреля 2021
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