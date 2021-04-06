Тухель прокомментировал стычку Рюдигера и Кепы на тренировке «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал конфликт между защитником Антонио Рюдигером и голкипером Кепой Аррисабалагой, который произошёл на тренировке.

«Конфликт Рюдигера и Кепы не имел ничего общего с поражением от «Вест Бромвича». Это был просто инцидент на тренировке. Мы успокоили ситуацию. Такие вещи необычны, но иногда случаются. То, как игроки отреагировали на ситуацию, — потрясающе. Ребята показали, какое большое уважение испытывают ко мне и друг к другу, так как они сразу разобрались с проблемой. Мы поговорили об инциденте сразу после тренировки, и всё.

Никакого наказания не было, потому что ребята хорошо справились с ситуацией. Тони немедленно в ней разобрался — сильный и правильный поступок с его стороны. Мы не хотим, чтобы подобное происходило, но этой ситуации больше нет», — цитирует Тухеля Daily Mail.

Сообщалось, что Рюдигер был выгнан с воскресной тренировки синих после инцидента с вратарём Кепой Аррисабалагой. Рюдигер якобы был отстранён от занятия с командой и отправлен в раздевалку после стычки с Кепой. Конфликт произошёл во время двусторонки, когда Рюдигер влетел в Кепу в подкате. Затем защитник принёс извинения запасному голкиперу «Челси».



Синие готовятся к первому четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов УЕФА с «Порту», который состоится в среду, 7 апреля, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Условным хозяином этой встречи будет португальский клуб. Ответный матч пройдёт во вторник, 13 апреля, там же, в Севилье.

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