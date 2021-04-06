Агент опроверг информацию о переговорах о продлении контракта между «Динамо» и Тюкавиным

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, опроверг информацию о переговорах о новом контракте с клубом РПЛ.

«У нас действующий контракт — мы его отрабатываем, никуда не рвёмся и не бежим. Никаких конкретных предложений не было. У меня доверительные отношения с Костей Тюкавиным, он мне сказал: «Мне ничего не предлагали». Мне, например, тоже ничего не предлагали. Будет предложение — рассмотрим.



По игре к футболисту вопросов быть не должно: он выходит на поле, забивает и отдаёт передачи. Мы что, после этого должны бежать и просить насыпать нам денег? Такого нет», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.