Каннаваро: Гаттузо называли худшим, а теперь все замолчали. Эффект стиральной машины

Бывший футболист сборной Италии, а ныне главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро высказался о критике в адрес экс-партнёра по национальной команде, наставника «Наполи» Дженнаро Гаттузо.



«Я называю это эффектом стиральной машины. Это происходит не только в Неаполе, но и по всей Италии. Людей оскорбляют, топят, а затем сушат без какого-либо уважения. Такое происходило с Пирло и даже с Пиппо Индзаги, которого сильно критиковали до его побед с «Ювентусом».



Два месяца назад говорили, что Гаттузо — худший из всех. Но для тренера важны только результаты. Теперь у Рино четыре победы подряд, а несколько игроков, которых долгое время не было, вернулись в состав — и все замолчали», — приводит слова Каннаваро La Gazzetta dello Sport.

Каннаваро: «Ювентус» ошибётся дважды, если уволит Пирло