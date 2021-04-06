Каннаваро: Гаттузо называли худшим, а теперь все замолчали. Эффект стиральной машины
Бывший футболист сборной Италии, а ныне главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро высказался о критике в адрес экс-партнёра по национальной команде, наставника «Наполи» Дженнаро Гаттузо.
«Я называю это эффектом стиральной машины. Это происходит не только в Неаполе, но и по всей Италии. Людей оскорбляют, топят, а затем сушат без какого-либо уважения. Такое происходило с Пирло и даже с Пиппо Индзаги, которого сильно критиковали до его побед с «Ювентусом».
Два месяца назад говорили, что Гаттузо — худший из всех. Но для тренера важны только результаты. Теперь у Рино четыре победы подряд, а несколько игроков, которых долгое время не было, вернулись в состав — и все замолчали», — приводит слова Каннаваро La Gazzetta dello Sport.
Каннаваро: «Ювентус» ошибётся дважды, если уволит Пирло
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