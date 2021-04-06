Экс-футболист «Краснодара»: Гончаренко не сможет быстро вывести команду из кризиса

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался по поводу назначения на тренерский мостик «быков» экс-наставника ЦСКА Виктора Гончаренко.

«Мы знаем, что этот тренер достаточно хорошо работал в «Кубани» и в ЦСКА себя проявлял. Но он пришёл в «Краснодар» не в очень хорошее время. Возможно, первый его матч для «быков» станет эмоциональным, но в остальном всё будет проблематично, потому что проблемы у южан существуют, и мы это видим. Много футболистов уйдёт после сезона, со многими он сейчас будет общаться. А так, как специалист мне он нравился не только по ЦСКА, но ещё по работе в «Кубани».

По силам ли ему быстро вывести команду из кризиса? Нет. Однозначно. Может быть, эмоционально одна игра пройдёт хорошо, всё-таки новому наставнику что-то надо доказать, плюс некоторые ребята, кто не проходил в состав, будут пытаться завоевать это право, но проблемы у команды, конечно, есть», — цитирует Деменко «Советский спорт».