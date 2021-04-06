Флик: Нойер — преимущество «Баварии» в матче с «ПСЖ»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». Встреча состоится завтра, 7 апреля.
«Что касается прошлогоднего финала Лиги чемпионов, это другой матч, у «ПСЖ» другая команда и другой тренер. Но в целом с прошлого финала не так много изменилось. Мы должны организованно сыграть, когда мяч у нас. При потере — быстро переходить в прессинг. Что касается атаки, хотим сыграть чуть увереннее и решительнее, чем с «РБ Лейпциг».
У «ПСЖ» прочная оборона и, конечно, выдающиеся игроки впереди. Мы должны перерезать каналы доставки мяча к ним. Это также означает как можно быстрее прессинговать игрока с мячом. В прошлом финале Мануэль Нойер сыграл блестяще. Будет ли это сидеть в голове у нападающих «ПСЖ»? Не знаю. Но иметь в воротах голкипера мирового класса — это наше преимущество», — приводит слова Флика пресс-служба УЕФА.
- 6 апреля 2021
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