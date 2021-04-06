Санти Касорла реализовал пенальти издевательской «паненкой». Видео

Полузащитник клуба «Аль-Садд» Санти Касорла в матче чемпионата Катара с командой «Аль-Гарафа» (2:0) отметился издевательским голом с пенальти.
На 65-й минуте «Аль-Садд» заработал одиннадцатиметровый. К «точке» подошёл Касорла. 36-летний испанец показал вратарю энергичным разбегом, что собирается бить на силу, но сам едва подсёк мяч. Эта «паненка» получилась настолько издевательской, что мяч соприкоснулся с газоном ещё до линии ворот. Видеофрагмент эпизода опубликовало издание ESPN FC в «Твиттере».
Права на видео принадлежат «Qatar Stars League»
В «Аль-Садде» Санти работает с бывшим партнёром по сборной Испании Хави Эрнандесом, занимающим пост главного тренера коллектива. Предыдущим клубом Касорлы был «Вильярреал», который он покинул по окончании минувшего розыгрыша чемпионата Испании. В ходе своей карьеры полузащитник также выступал за «Рекреативо», «Малагу» и «Арсенал».
- 6 апреля 2021
-
18:15
-
18:10
-
17:56
-
17:35
-
17:32
-
17:16
-
17:16
-
17:07
-
16:58
-
16:58
-
16:55
-
16:50
-
16:33
-
16:27
-
16:08
-
15:59
-
15:43
-
15:33
-
15:31
-
15:17
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:44
-
14:41
-
14:37
-
14:23
-
14:13
-
14:04
-
14:03
-
13:41
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:12