Санти Касорла реализовал пенальти издевательской «паненкой». Видео

Полузащитник клуба «Аль-Садд» Санти Касорла в матче чемпионата Катара с командой «Аль-Гарафа» (2:0) отметился издевательским голом с пенальти.

На 65-й минуте «Аль-Садд» заработал одиннадцатиметровый. К «точке» подошёл Касорла. 36-летний испанец показал вратарю энергичным разбегом, что собирается бить на силу, но сам едва подсёк мяч. Эта «паненка» получилась настолько издевательской, что мяч соприкоснулся с газоном ещё до линии ворот. Видеофрагмент эпизода опубликовало издание ESPN FC в «Твиттере».

Права на видео принадлежат «Qatar Stars League»

В «Аль-Садде» Санти работает с бывшим партнёром по сборной Испании Хави Эрнандесом, занимающим пост главного тренера коллектива. Предыдущим клубом Касорлы был «Вильярреал», который он покинул по окончании минувшего розыгрыша чемпионата Испании. В ходе своей карьеры полузащитник также выступал за «Рекреативо», «Малагу» и «Арсенал».