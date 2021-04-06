Президент «Наполи»: Гвардиола прав, ФИФА и УЕФА убивают игроков

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поддержал мнение главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы о том, что УЕФА и ФИФА «убивают» футболистов перегруженным календарём.
«Я полностью согласен с тем, что сказал Пеп Гвардиола. Национальные лиги и их болельщиков нельзя игнорировать. Пеп Гвардиола говорит по делу: «Слишком много матчей, УЕФА и ФИФА убивают игроков». Об этом я говорю с тех пор, как начал интересоваться футболом! Наконец-то умный и ответственный человек. Спасибо, Гвардиола», — написал Аурелио Де Лаурентис в своём «твиттере».
«Наполи», набрав в 28 матчах 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Уже завтра, 7 апреля, в перенесённом матче 3-го тура итальянской Серии А «Наполи» встретится с «Ювентусом».
- 6 апреля 2021
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