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Хван Ин Бём вернулся к тренировкам в общей группе «Рубина»

Хван Ин Бём вернулся к тренировкам в общей группе «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём вернулся к тренировкам в общей группе казанской команды, сообщает пресс-служба казанцев.

Напомним, 24-летний корейский футболист получил травму в январе на сборах «Рубина» и с тех пор не выходил на поле. Сегодня, 6 апреля, Ин Бём вместе с командой тренировался в зале, а потом принял участие в занятии в общей группе, но с ограничениями.

Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Хван Ин Бём провёл 14 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Напомним, в августе 2020 года казанский «Рубин» подписал контракт с бывшим центральным полузащитником «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи на три года.

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