Джордже Деспотович: в РПЛ сложнее забивать голы, чем в Италии и Германии

Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович высказался по поводу низкой результативности Российской Премьер-Лиги, а также рассказал о сложности исполнения пенальти.

«В РПЛ сложно забивать голы? Да, смотрю на Италию, Германию, где по 4-5 голов забивают, а у нас даже столько моментов за игру нет. В России бывают счета 3:2, 4:3, но очень редко. Многое зависит от того, кто первый гол забьёт.

Пенальти? Мне легче забить с двадцати метров, чем с пенальти. На тренировках это легко, а на играх — очень тяжело. Ибрагимович в Италии уже четыре одиннадцатиметровых не забил. Всем кажется, что это просто, но это не так», — приводит слова Деспотовича Sport24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провёл за «Рубин» 20 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.