«Россия, умоляю, убери это!» Деспотович рассказал, что ему не нравится в стране

Сербский нападающий «Рубина» Джордже Деспотович признался, что считает традиционный для российских футбольных клубов заезд в гостиницу до игры бессмысленной дисциплинарной мерой.

«Что больше всего не нравится в России? Заезд в гостиницу до игры. Если ты умный человек, ты можешь сам себя подготовить дома. Но если хочешь бухать, то можешь и в гостинице это сделать. Я не могу уснуть, когда не в своей кровати. Россия, умоляю, уберите эти заезды в гостиницу! Всё остальное мне нравится», — приводит слова Деспотовича Sport24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ Деспотович провёл за «Рубин» 20 матчей, забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

«Рубин», набрав 40 очков в 24 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.