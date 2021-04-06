Матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги будут посвящены Дню космонавтики, сообщается на официальном сайте турнира.

«РПЛ примет участие в праздновании 60-летия со дня полёта Юрия Гагарина в космос. Перед каждой игрой состоится специальная церемония в память о подвиге советского космонавта, а матчи будут начинаться с записи знаменитой реплики Гагарина «Поехали!» — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Напомним, Юрий Гагарин стал первым человеком, совершившим полёт в космос. Это событие произошло 12 апреля 1961 года. День космонавтики отмечается ежегодно 12 апреля.

После 24 туров лидером Российской Премьер-Лиги является «Зенит», набравший 51 очко. В тройку лидеров турнира входят «Спартак» (47) и «Локомотив» (43).