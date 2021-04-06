«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

Сегодня, 6 апреля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.
Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты — Октавьян Шовре и Себастьян Герге. Резервный рефери — Иштван Ковач.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. В других четвертьфиналах «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» проведёт два матча с «ПСЖ», а «Порту» встретится с «Челси».
- 6 апреля 2021
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