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«Ман Сити» — «Боруссия Дортмунд». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:50 Мск
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«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0
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Сегодня, 6 апреля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д. Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.

Обслужит встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Ассистенты — Октавьян Шовре и Себастьян Герге. Резервный рефери — Иштван Ковач.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. В других четвертьфиналах «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» проведёт два матча с «ПСЖ», а «Порту» встретится с «Челси».

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