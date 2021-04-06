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РЕН ТВ покажет матч «Реал» — «Барселона» в прямом эфире 10 апреля

РЕН ТВ покажет матч «Реал» — «Барселона» в прямом эфире 10 апреля
Футбол / Испания 0
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Телеканал «РЕН ТВ» станет единственным федеральным каналом России, который в прямом эфире покажет матч 30-го тура испанской Примеры «Реал» — «Барселона». Трансляция встречи начнётся в субботу, 10 апреля, в 21:50 мск. Об этом «Чемпионату» рассказали в пресс-службе РЕН ТВ.

Матч «Реал» — «Барселона» пройдёт 10 апреля на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Реал» набрал 63 очка и занимает третье место в таблице Примеры. «Барселона» набрала 65 очков и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата.

Напомним, ранее стало известно, что в этом «Эль класико» мадридский «Реал» не сможет рассчитывать на центральных защитников Серхио Рамоса и Рафаэля Варана. Однако к тренировкам с общей группой вернулись Эден Азар и Тони Кроос. У «Барселоны» после повреждения восстанавливается Жерар Пике.

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