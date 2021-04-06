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«Реал» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00

«Реал» — «Ливерпуль»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:00
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 6 апреля, состоится матч «Реал» — «Ливерпуль». Первая встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль».

Встречу обслужит бригада арбитров из Германии, которую возглавит Феликс Брих. Ассистенты — Марк Борш и Стефан Лупп. Резервный рефери — Тобиас Штилер.

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.

В других четвертьфинальных парах «Манчестер Сити» встретится с дортмундской «Боруссией», «Бавария» проведёт два матча с «Пари Сен-Жермен», а «Порту» сойдётся с лондонским «Челси».

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