Дибала может сыграть в матче «Ювентус» — «Наполи»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло сообщил, что нападающий Пауло Дибала может принять участие в перенесённом матче 3-го тура итальянской Серии А с «Наполи».
«Пауло в порядке, он тренировался в общей группе и возобновил работу с мячом. Он вновь готов помогать команде, и я надеюсь, что он будет готов к предстоящей встрече. Очевидно, он не сможет сыграть все 90 минут, но то, что он вновь доступен, уже много значит для нас», — приводит слова Пирло Football Italia.
Перенесённый матч 3-го тура итальянской Серии А «Ювентус» — «Наполи» состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине. Начало встречи — в 19:45 мск. «Ювентус» в 28 матчах набрал 56 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Наполи» (56) — на пятом месте.
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