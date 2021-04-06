Федун и Абрамович попали в топ-20 богатейших людей России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун попал в список 20 самых богатых людей России по итогам 2020 года, составленный изданием Forbes.



Федун попал на 16-е место списка. Состояние владельца московского клуба оценивается в $11,1 млрд (+ $4,8 млрд). В список также попал владелец «Челси» Роман Абрамович, который расположился на 12-м месте. Состояние бизнесмена оценивается в $14,5 млрд (+ $3,2 млрд).



Леонид Федун является владельцем «Спартака» с 2004 года. В сезоне-2016/2017 московский клуб стал чемпионом России. Роман Абрамович стал владельцем «Челси» летом 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии. В 2012 году «Челси» впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.

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