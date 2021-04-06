«Барселона» сделала Месси особый подарок в честь рекорда по количеству матчей за клуб

Перед матчем 29-го тура испанской Примеры с «Вальядолидом» футболисты «Барселоны» преподнесли Лионелю Месси памятный подарок в честь рекорда аргентинца по количеству матчей за клуб.

Подарком стала футболка «Барселоны» сезона-2004/2005, в котором Месси дебютировал за сине-гранатовых на взрослом уровне. На этой футболке собраны автографы наиболее выдающихся игроков в истории каталонского клуба.

Лионель сфотографировался с футболкой сначала в окружении партнёров по команде, а потом — вместе со своей семьёй.

Напомним, 21 марта благодаря появлению на поле в матче 28-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» Месси превзошёл рекорд Хави, на счету которого 767 матчей за «Барселону». Аргентинец стал единоличным лидером по количеству матчей за сине-гранатовых — на сегодняшний день он провёл 769 игр в футболке «Барселоны».