«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Кевин Де Брёйне открыл счёт
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает дортмундскую «Боруссию». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). К 20-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Манчестер Сити» — «Боруссия» Д.
На 19-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне. Результативную передачу отдал нападающий «горожан» Рияд Марез.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. В других четвертьфиналах «Реал» сыграет с «Ливерпулем», «Бавария» проведёт два матча с «ПСЖ», а «Порту» встретится с «Челси».
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