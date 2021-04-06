«Реал» — «Ливерпуль»: Асенсио удвоил преимущество мадридцев

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Встречу обслуживает бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.
«Реал» удвоил своё преимущество на 36-й минуте. Гол забил Марко Асенсио. Испанец получил мяч в штрафной площади и легко перебросил голкипера. Защита «Ливерпуля» провалилась, оставив Асенсио без опеки в близости от ворот Алиссона.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль».
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
В других четвертьфинальных парах «Манчестер Сити» встречается с дортмундской «Боруссией», «Бавария» проведёт два матча с «Пари Сен-Жермен», а «Порту» сойдётся с лондонским «Челси».
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