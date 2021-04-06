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«Краснодар» провёл первую тренировку под руководством Виктора Гончаренко

«Краснодар» провёл первую тренировку под руководством Виктора Гончаренко
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 6 апреля, состоялось знакомство игроков «Краснодара» с новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.

После собрания футболисты краснодарской команды провели первую тренировку под руководством белорусского специалиста. «Быки» продолжают подготовку к матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», который состоится 11 апреля в Туле.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Краснодара».

О назначении Гончаренко на пост главного тренера «Краснодара» стало известно 6 апреля. Контракт с белорусским специалистом рассчитан до лета 2023 года. Ранее должность наставника «быков» покинул Мурад Мусаев. В последнем матче под его руководством краснодарцы на своём поле разгромно проиграли «Ахмату» в 24-м туре Российской Премьер-Лиги (0:5). В свою очередь, Гончаренко был уволен из ЦСКА в конце марта.

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