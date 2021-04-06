Тухель: есть ощущение, что «Челси» может победить «Порту»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Порту», который состоится завтра, 7 апреля.



«Надо полностью сосредоточиться на наших сильных сторонах и сначала сфокусированно провести первые 45 минут, а потом ещё 45 минут. Очень рад, что сегодня тренировались все. Нам предстоит принять ряд важных решений. Уверен, все будут готовы к матчу.



Есть ощущение, что мы можем победить «Порту», но будет тяжёлый матч. Это команда с огромным опытом в Лиге чемпионов, многолетний чемпион Португалии. Это создаёт определённую психологию. Но мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы пройти этот раунд», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

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