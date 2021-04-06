Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тухель: есть ощущение, что «Челси» может победить «Порту»

Тухель: есть ощущение, что «Челси» может победить «Порту»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Порту», который состоится завтра, 7 апреля.

«Надо полностью сосредоточиться на наших сильных сторонах и сначала сфокусированно провести первые 45 минут, а потом ещё 45 минут. Очень рад, что сегодня тренировались все. Нам предстоит принять ряд важных решений. Уверен, все будут готовы к матчу.

Есть ощущение, что мы можем победить «Порту», но будет тяжёлый матч. Это команда с огромным опытом в Лиге чемпионов, многолетний чемпион Португалии. Это создаёт определённую психологию. Но мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы пройти этот раунд», — приводит слова Тухеля пресс-служба УЕФА.

Тухель прокомментировал стычку Рюдигера и Кепы на тренировке «Челси»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021