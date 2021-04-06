Винисиус Жуниор — первый игрок, рождённый в 2000-х, который забил в четвертьфинале ЛЧ

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Ливерпуль». Встреча проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживает бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Благодаря этому взятию ворот бразилец стал первым игроком, рождённым в 2000-х, который забил в четвертьфинале ЛЧ, информирует OptaPaolo в «Твиттере».

Напомним, Винисиус родился 12 июля 2000 года.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Ливерпуль».

Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.