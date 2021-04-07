Де Брёйне: «Манчестер Сити» следовало забивать больше в матче с дортмундской «Боруссией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (2:1).
«Мы начали сезон в этом духе и никогда не останавливались. Это невероятная серия матчей. Команда отлично отреагировала на вызов в этом сезоне. «Манчестер Сити» находится в хорошем состоянии. У нас есть некоторые привилегии, потому что мы можем себе позволить бороться за все трофеи. Стараемся идти от матча к матчу.
Наверное, нам следовало забивать больше. Когда соперник сравнял счёт, было неприятно, но такое случается. Мы хорошо отреагировали. 2:1 — непростой счёт, но, по крайней мере, мы впереди перед вторым матчем», — приводит слова Де Брёйне BT Sport.
Напомним, ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.
- 7 апреля 2021
-
01:42
-
01:29
-
01:21
-
01:01
-
00:42
-
00:36
-
00:35
-
00:25
-
00:20
-
00:12
- 6 апреля 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:52
-
23:43
-
23:30
-
23:23
-
23:20
-
23:10
-
23:05
-
23:02
-
22:38
-
22:27
-
22:20
-
22:05
-
22:04
-
21:55
-
21:23
-
21:17
-
21:05
-
20:46
-
20:20
-
19:47
-
19:45
-
19:37
-
19:21