Де Брёйне: «Манчестер Сити» следовало забивать больше в матче с дортмундской «Боруссией»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (2:1).



«Мы начали сезон в этом духе и никогда не останавливались. Это невероятная серия матчей. Команда отлично отреагировала на вызов в этом сезоне. «Манчестер Сити» находится в хорошем состоянии. У нас есть некоторые привилегии, потому что мы можем себе позволить бороться за все трофеи. Стараемся идти от матча к матчу.

Наверное, нам следовало забивать больше. Когда соперник сравнял счёт, было неприятно, но такое случается. Мы хорошо отреагировали. 2:1 — непростой счёт, но, по крайней мере, мы впереди перед вторым матчем», — приводит слова Де Брёйне BT Sport.



Напомним, ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» Д — «Манчестер Сити» состоится 14 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск.