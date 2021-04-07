Пепе — о матче с «Челси»: мы должны сыграть страстно, не пижонить и работать как команда

Защитник и капитан «Порту» Пепе поделился настроем на предстоящий первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА с лондонским «Челси». Встреча состоится 7 апреля на нейтральном стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало матча — в 22:00 мск. Встречу обслужит словенская бригада арбитров, которую возглавит Славко Винчич.
«Матч с «Ювентусом» в прошлом. Теперь важен этот. Мы должны сыграть страстно, не пижонить и работать как команда. У нас хорошее настроение, позитивная атмосфера, ждём не дождёмся матча. Мы как следует подготовились.
В футболе нельзя знать наверняка, но я надеюсь, что болельщики увидят ту команду, которую ожидают. Мы уважаем «Челси». Будет тяжело, но мы хотим пройти дальше», — приводит слова Пепе официальный сайт УЕФА.
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