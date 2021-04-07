Клопп: чтобы пройти в полуфинал ЛЧ, нужно заслужить это право. Мы не добились его
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:1. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп прокомментировал поражение своей команды.
«Если хочешь попасть в полуфинал, нужно заслужить это право. Мы не добились этого права, особенно если говорить о первом тайме. Единственный положительный момент во всём, если не считать забитого мяча на выезде, заключается в том, что это был только первый матч», — приводит слова Клоппа официальный сайт УЕФА.
Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Начало встречи — в 22:00 мск.
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в первом матче 1/4 финала ЛЧ
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