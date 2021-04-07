Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Италия навсегда в сердце». Зидан — о возможном возвращении в «Ювентус»

«Италия навсегда в сердце». Зидан — о возможном возвращении в «Ювентус»
Футбол / Испания 0

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении в туринский «Ювентус» в качестве тренера.

«Италия навсегда останется в моём сердце. «Ювентус» был и остаётся важным для меня. Увидимся ли мы снова в Италии? Не знаю (смеется). Пока я здесь, а дальше посмотрим», — приводит слова Зидана Tuttomercatoweb.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).

«Ювентус» проявляет интерес к Зидану
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021