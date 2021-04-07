«Италия навсегда в сердце». Зидан — о возможном возвращении в «Ювентус»

Наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос журналистов о возможном возвращении в туринский «Ювентус» в качестве тренера.

«Италия навсегда останется в моём сердце. «Ювентус» был и остаётся важным для меня. Увидимся ли мы снова в Италии? Не знаю (смеется). Пока я здесь, а дальше посмотрим», — приводит слова Зидана Tuttomercatoweb.

Напомним, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. Ответная встреча 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится 14 апреля на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).