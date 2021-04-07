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Ройс стал лучшим бомбардиром «Боруссии» в истории Лиги чемпионов, обойдя Левандовского

Ройс стал лучшим бомбардиром «Боруссии» в истории Лиги чемпионов, обойдя Левандовского
Футбол / Лига чемпионов 0

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Как сообщает Opta Franz в «Твиттере», 31-летний немецкий нападающий «шмелей» Марко Ройс, отметившийся забитым мячом в ворота «горожан», стал лучшим бомбардиром «Боруссии» в истории Лиги чемпионов, обойдя достижение Роберта Левандовского, ныне выступающего за мюнхенскую «Баварию». На счету Ройса после игры с «Ман Сити» стало 18 голов в этом турнире, а у польского форварда было 17.

В текущем сезоне Ройс принял участие в 39 встречах за дортмундскую «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и 11 результативными передачами.

«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Марко Ройс сравнял счёт
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