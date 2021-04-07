Клопп: 80% камбэка с «Барселоной» сделали болельщики, теперь всё по-другому

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп провёл параллели между прошедшей встречей 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:3) и матчем полуфинала Лиги чемпионов сезона-2018/2019, когда мерсисайдцам удалось отыграться в ответной встрече со счёта 0:3.
«Ливерпуль» не заслужил победы, мы играли плохо. Вот что меня беспокоит больше всего. Футболисты допускали слишком много потерь. У нас было хорошее движение в начале, но мы быстро всё потеряли. Мы пережили неожиданные ситуации. Положительная сторона заключается в том, что мы забили хотя бы один мяч на выезде.
В матче с «Барселоной» мы уступили 0:3, но по игре – всё было отлично, а не то, что мы видели в сегодняшней игре с «Реалом». Они были лучше. Но мы можем постараться поставить их в затруднительное положение.
80% камбэка с «Барселоной» было сделано болельщиками, теперь всё по-другому. Но я обещаю, что мы сделаем всё, чтобы вернуться в игру, посмотрим, что произойдёт», — цитирует Клоппа Marca.
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