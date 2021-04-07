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Игрок «Боруссии» Беллингхэм: «Ман Сити» — блестящая команда, одна из лучших в мире

Игрок «Боруссии» Беллингхэм: «Ман Сити» — блестящая команда, одна из лучших в мире
Футбол / Лига чемпионов 0
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17-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингхэм прокомментировал результат первой встречи 1/4 финала Лиги чемпионов с английским «Манчестер Сити» (1:2).

«Футболисты «Боруссии» хорошо опекали соперников, когда они владели мячом. Порой и им самим было трудно отобрать его у нас — мы контролировали мяч успешно, эффективно.

Наш гол получился великолепным: с выводом Марко в штрафную и прекрасным завершающим ударом. Сейчас мы разочарованы тем, что пропустили в самом конце, но наш гостевой гол способен принести успех в ответной встрече, так что посмотрим, чего нам удастся добиться в итоге.

Сейчас я очень устал. «Сити» — блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая. То, как они распоряжались мячом, как возвращали его после потерь, — это мировой класс. Дашь Де Брёйне немного времени рядом со штрафной, и он забьёт. Если оставить его без внимания на такой долгий отрезок, он выдаст передачу, которая приведет к неприятным последствиям, и именно это произошло. Мы немного разочарованы, но надо двигаться дальше», — цитирует Беллингема официальный сайт УЕФА.

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