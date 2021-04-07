«Ты станешь сильнее, чем когда-либо». Сигурдссон отреагировал на тяжёлую травму Магнуссона

21-летний исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон пожелал скорейшего выздоровления своему соотечественнику и одноклубнику Хёрдуру Магнуссону.

«Ты станешь сильнее, чем когда-либо. Скорейшего восстановления, мы будем ждать тебя на поле», — гласит пост Сигурдссона в «Инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Арнора Сигурдссона.

Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.



Магнуссон перешёл в московский ЦСКА из «Бристоль Сити» в 2018 году. В нынешнем сезоне исландский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.