«Ты станешь сильнее, чем когда-либо». Сигурдссон отреагировал на тяжёлую травму Магнуссона

21-летний исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон пожелал скорейшего выздоровления своему соотечественнику и одноклубнику Хёрдуру Магнуссону.
«Ты станешь сильнее, чем когда-либо. Скорейшего восстановления, мы будем ждать тебя на поле», — гласит пост Сигурдссона в «Инстаграме».
Пост доступен в «инстаграме» Арнора Сигурдссона.
Магнуссон получил разрыв ахиллова сухожилия правого голеностопного сустава во втором тайме матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:1). Исландского защитника унесли с поля на носилках. Вместо него на поле на 70-й минуте встречи вышел защитник Вадим Карпов.
Магнуссон перешёл в московский ЦСКА из «Бристоль Сити» в 2018 году. В нынешнем сезоне исландский футболист принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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