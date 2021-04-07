Гвардиола отреагировал на то, что судья взял автограф у Холанда после игры с «Боруссией»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение о эпизоде, произошедшем после первого матча 1/4 финала с дортмундской «Боруссией», когда один линейных арбитров взял автограф у Эрлинга Холанда в подтрибунном помещении.
«Мне сказали об этом эпизоде, лично я этого не видел. Может, он фанат Холанда, так почему бы и нет?
Возможно, автограф для его сына или дочери. Я никогда не видел этого раньше, но судьи хорошо поработали. Я бы даже сказал, что судьи были великолепны, игра не была проблемной», — цитирует Гвардиолу Goal.
Напомним, что сразу после окончания матча румынский линейный судья Октавьян Шовре не постеснялся взять автограф у 20-летнего норвежского форварда «Боруссии» Эрлинга Холанда, догнав его прямо в подтрибунном помещении «Этихада».
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