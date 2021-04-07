Винисиус: Кроос – легенда, он невероятен. Никто не может играть так, как он

20-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился мнением о своём одноклубнике Тони Кроосе после завершения первой игры 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).
«Тони Кроос – легенда, он невероятен. Никто не может играть так, как он. Мировой класс.
Люди со стороны говорят, а я всегда продолжаю работать. У меня ещё не было дубля в футболке мадридского «Реала», этот матч – наиболее подходящий момент для этого. Я указал на эмблему, потому что я очень много работал, чтобы примерить на себе футболку этого клуба.
Я всегда продолжаю работать. Мои товарищи по команде поощряют меня за это. Они вселяют в меня уверенность», — цитирует Винисиуса Goal.
В текущем сезоне Винисиус провёл 37 встреч за «сливочных» во всех турнирах, в которых отметился 6 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
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