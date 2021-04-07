Зидан: мы провели отличный матч, но испытали сложности в начале второго тайма

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:1).
«Победа радует, но ощущения смешанные. Мы провели отличный матч, но испытывали сложности в начале второго тайма. Я горжусь каждым игроком, однако впереди ответный матч. Я рад, что Винисиус забил, ему это было нужно. Он хорош, помогает команде и получает заряд энергии, когда забивает такой гол. Сегодня мы насладимся победой. Мы знаем, что впереди важный матч с «Барселоной», но сперва нужно заняться восстановлением», — цитирует Зидана Marca.
В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимал «Ливерпуль». Встреча проходила на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде (Испания) и завершилась со счётом 3:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом.
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